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Türkiye: 3 – Karadağ: 0 | 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası
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Türkiye: 3 – Karadağ: 0 | 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da organize edilen 2019 BVA U19 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden U19 Genç Kız Milli Takımımız, yarı final maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz rakibini 25-15, 25-14 ve 25-13‘lük setlerle 3-0 mağlup etti ve Balkan Şampiyonası’nda finale yükseldi

2 Temmuz 2019 22:37

19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Karadağ’ı 3-0 yenen Türkiye, finale yükseldi.

TVF Başkent Voleybol Salonu’nda düzenlenen turnuvadaki yarı final maçında Türkiye ile Karadağ karşı karşıya geldi.

Milli takım, rakibini 25-15, 25-14 ve 25-13’lük setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Şampiyonadaki diğer yarı final müsabakasında ise Romanya ile Sırbistan karşılaştı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Sırbistan, finalde Türkiye’nin rakibi oldu.

Türkiye ile Sırbistan arasında yapılacak final maçı, yarın saat 19.30’da oynanacak.

Son güncelleme 22:37 | 2 Temmuz 2019
19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası Karadağ türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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