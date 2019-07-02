Transfer haberleri: Fenerbahçe’de Luiz Gustavo seferi! Galatasaray, Beşiktaş son dakika transfer gündemi…

Fenerbahçe, Luiz Gustavo için Marsilya'ya 4.5 milyon Euro teklif etti. Fransızlar teklifi az bulunca Comolli yüz yüze görüşme kararı aldı. Beşiktaş Mahmut Tekdemir’i gündemine aldı. Abdullah Avcı, eski öğrencisi için yönetime olumlu rapor verdi. Galatasaray Fabian Delph’i transfer etmek istiyor, Sarı-Kırmızılılar'ın teklifine sıcak bakıyor. Ada ekibi de Delph'i elden çıkarmayı düşünüyor.

FENERBAHÇE LUİZ GUSTAVO’YU GÖZÜNE KESTİRDİ

Fejsa’nın sık sık yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle Fenerbahçe rotayı Marsilya’nın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo’ya çevirdi. Fransız kulübünün Finansal Fairplay nedeniyle Gustavo’yu satmak istediğini öğrenen Sarı- Lacivertliler, Marsilya’ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

4.5 milyon Euro’yu az bulan ve Fenerbahçe’den 9 milyon Euro isteyen Marsilya ile görüşmek için Damien Comolli’nin Fransa’ya gideceği öğrenildi. Comolli Fransızlarla yüz yüze pazarlık yapacak. Comolli transferde ikili ilişkilerini kullanacak. Marsilya UEFA’nın finansal fair play kıskacında… Sarı-Lacivertliler, Gustavo’yu satmak zorunda olan Marsilya ile bugün veya yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

AVCI, MAHMUT TEKDEMİR’İ İSTİYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe’nin de transfer listesinde bulunan Mahmut Tekdemir’i gündemine aldı. Başakşehir’den eski öğrencisini çok isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime tecrübeli orta saha oyuncusunun alınması için rapor verdi.

Avcı’nın ısrarıyla girişimlere başlayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın eski kulübüyle olan ilişkilerini de kullanarak bu transferi bitirmek istiyor. Mahmut’un da yeniden Avcı ile bir araya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 34 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Öte yandan Erzurumspor’un stoperi Lokman Gör için oyuncuyla ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından Lokman ile 3 yıllık sözleşmenin imzalanması bekleniyor. 28 yaşındaki savunmacı, Erzurumspor’la Süper Lig’de 28 maçta 2 gol, 2 asist kaydetmişti.

GALATASARAY’DA HEDEF DELPH

Geçtiğimiz sezon Stoke City'den kiralanan Ndiaye'nin geri dönmesi ve Fernando'nun Sevilla'ya gitmeye hazırlanması sonrası orta saha arayışlarına hız veren Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City forması giyen Fabian Delph'i listesine ekledi. 2018 Dünya Kupası'nda forma giyen ve EURO 2020'de de İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer alma hayali kuran 29 yaşındaki oyuncu, daha fazla süre alabilmek adına takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Orta sahaya takviye düşünen İngiliz ekibi de Fabian Delph'i elden çıkarmayı düşünüyor.

Sarı-Kırmızılı Yönetim, transferi satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama formülü ile bitirmek istiyor. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon Premier Lig'de 11 maçta görev alan Delph'in alınmasına onay verdi. Leeds United altyapısında yetişen başarılı oyuncu, City formasıyla şu ana kadar dört sezon geçirdi. İngiliz futbolcu 2015 yazında Aston Villa'dan Manchester City'ye 11.5 milyon euroya transfer oldu. Manchester City ile bir yıllık kontratı kalan Delph, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. 1.74 boyundaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sol bek ve sol açıkta da görev yapabiliyor.