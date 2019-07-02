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Transfer Haberleri

Tottenham’dan 517 gün sonra transfer… 71 milyon 551 bin TL ödendi

Londra ekibi Tottenham, Leeds United'da forma giyen Jack Clarke'ı renklerine bağladı. Jack Clarke, Tottenham'ın 517 gün sonra yaptığı ilk transfer oldu.

2 Temmuz 2019 13:19

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Championship takımı Leeds United’dan 18 yaşındaki Jack Clarke’ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncuyla 2023’e kadar anlaşma yapıldığı ve oyuncunun 1 sezon daha kiralık olarak Leeds United’da kalacağı belirtildi.

Tottenham en son 31 Ocak 2018’de Paris Saint-Germain’den (PSG) Lucas Moura’yı transfer etmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra ekibi, yeni stadının inşası nedeniyle transfer yapmıyordu.

Tottenham, 517 gün sonra yaptığı ilk transfer olan Clarke için Leeds United’a 10 milyon pound (71 milyon 551 bin TL) ödeyecek.

02 Temmuz 2019 PSG`den orta sahaya takviye Paris Saint Germain, Sevilla`da forma giyen Pablo Sarabia`yı transfer etti. İlgili Haberi Oku

Geçen sezon 25 maçta forma giyen İngiliz oyuncu 2 de gol attı.

Son güncelleme 13:19 | 2 Temmuz 2019
Jack Clarke Tottenham
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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5 Yeni Malatyaspor
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