Tottenham 517 gün sonra transfer açıkladı! Kulüp tarihinde rekor…

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Fransa’da Lyon forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

517 gündür transfer yapmayan Londra ekibi, başarılı orta saha için Lyon’a 70 milyon Euro bonservis bedeli ödedi ve bu rakam kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Tottenham ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan Ndombele, geçen sezon oynadığı 49 maçta 3 gol atıp 8 asist yaptı.

Amiens takımı altyapısında yetişen Ndombele, 2017 yılında Lyon tarafından kiralanmış geçen sezon başında ise 8 milyon Euro’ya bonservisiyle birlikte Lyon’un futbolcusu olmuştu.

Tottenham’ın en pahalı transferi 40 milyon Euro’ya mal olan Davinson Sanchez’di.