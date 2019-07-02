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Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF 2019 2020 sezonu başlangıç tarihini belirledi
Futbol

Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF 2019 2020 sezonu başlangıç tarihini belirledi

Süper Lig’de 2019 / 2020 sezonunun başlangıç tarihini TFF açıkladı. Ligin yeni sezonunun başlamasını heyecanla bekleyen futbol severler başlangıç tarihini merak ediyordu. İşte Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig yeni sezon başlama tarihi…

2 Temmuz 2019 10:54

Sezonu Galatasaray’ın şampiyon tamamlasının ardından hem takımlar hem de taraftlar gelecek sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı. Yeni sezona yeni transferlerle girecek takımlar Süper Lig’in gelecek sezonu için hazırlıklarına başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF tarafından yapılan duyuruya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

02 Temmuz 2019 Transfer haberleri: Fenerbahçe`de Luiz Gustavo seferi! Galatasaray, Beşiktaş son dakika transfer gündemi... Kulüplerinden transfer haberleri bekleyen taraftarların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Transferleri açıklamaya başlayan Fenerbahçe Luiz Gustavo için atağa kalktı. Beşiktaş`ın transfer gündemin Mahmut Tekdemir var. Galatasaray`da Fatih Terim Fabian Delph`i takımda görmek istiyor. İşte 2 Temmuz son dakika transfer haberleri... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:54 | 2 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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