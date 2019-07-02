Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF 2019 2020 sezonu başlangıç tarihini belirledi

Sezonu Galatasaray’ın şampiyon tamamlasının ardından hem takımlar hem de taraftlar gelecek sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı. Yeni sezona yeni transferlerle girecek takımlar Süper Lig’in gelecek sezonu için hazırlıklarına başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF tarafından yapılan duyuruya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

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