Son dakika! Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse İstanbul’a geldi…

Fenerbahçe’nin Werder Bremen’den transfer ettiği 31 yaşındaki Alman golcü Max Kruse İstanbul’a geldi. Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği oyuncuyu taşıyan uçak saat 15:30’da İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı ve transferini açıkladığı Alman golcü Max Kruse İstanbul’a geldi. Türk Havayolları’nın (THY) Toronto-İstanbul seferini yapan TK-18 sefer sayılı uçağı ile gelen Max Kruse, havalimanında sarı-lacivertli yetkililer tarafından karşılandı. 15.50’de teker koyan uçağın yanaşması bitip kapısı açılınca, Kruse uçağın altına kadar gelen özel araç ile alınarak genel havacılık terminalinden çıkarıldı. Yolcu çıkış terminalinde bekleyen basın mensupları Alman futbolcu için özel uygulama yapılınca görüntü alamadı. Sonrasında hızla genel havacılık terminaline geçildi ve Kruse’yi karşılayan Comolli görüldü. Çift araç ile alana gelen Fenerbahçeli idareciler Kruse’yi yorgun olduğu için uçağın altından çıkmasını sağlayıp işlemleri hızlandırdı.

Sarı-Lacivertli takımın yeni isminin kalacağı otele götürüldüğü ve bu akşam ya da yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra kafileyle Topuk Yaylası’ndaki kampa götürüleceği öğrenildi.

Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Max Kruse sarı lacivertliler ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Alman golcü geçen sezon Bundesliga ve Almanya Kupası’nda 12 gol 13 asistlik performans ortaya koydu.

Havalimanında oyuncuyu karşılayan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki: “Çok özel bir transfer. Çok önemli bir oyuncu. Her sene Bundesliga’da iyi bir gol oranı yakalıyor. Tanışma fırsatı bulduk. Afrika’da da köylere yardım yapan bir isim. Çok iyi bir oyuncumuz oldu. İnşallah katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk olarak 30 Nisan’da “Sözcü Skor” ekibinin duyurduğu Max Kruse Fenerbahçe’nin Allahyar, Murat Sağlam ve Emre Belözoğlu’ndan sonra 4. resmileşen transferi oldu.

WERDER BREMEN ÖRNEK OLDU

Ersun Yanal, Max Kruse’nin verimliliğini arttırmak için Werder Bremen’dekine benzer bir orta saha oluşturmak istiyor. Werder Bremen, Bundesliga’nın maç başına en çok koşan beş oyuncusundan üçüne sahipti: Eggestein (12 km), Augustinsson (11.8 km), Klaassen (11.5)… Yanal, sezon başı kampıyla birlikte takımını benzer bir tempoya çıkarmak amacında…

Kruse; şut ve asist yetenekleriyle süratli kanat oyuncularını pozisyona sokacak. Ayrıca kanatlardan getirilen topları da bitiriciliğiyle gole dönüştürecek.