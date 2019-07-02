Ozan Kabak’tan özel açıklamalar! Neden Schalke’yi tercih etti?

Bundesliga ekibi Schalke 04’ün yeni transferi millli savunmacı Ozan Kabak, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray formasıyla Schalke deplasmanına geldiğinde yaşadıklarından bahseden başarılı oyuncu, “Soyunma odasında ve tüneldeyken bile Schalke’nin çok özel bir kulüp olduğunu hissettim. Taraftarların havası size işliyor, Galatasaray’daki ortama benziyor. Tutkulu ve duygusallar” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon devre arasında Stuttgart’a transfer olduktan sonra yılın çaylağı seçilen genç oyuncu, “Maçlarda yüzde 100 konsantre olarak sahaya çıktım. Antrenmanlarda sürekli çalıştım. Bir insanın yapamayacağı bir şey yoktur. Umarım önceki performanslarımın üzerine katarak devam ederim” diyerek başarısının arka planına dikkat çekti.

Birçok Avrupa devinin transfer listesindeki Ozan Kabak, Schalke’yi neden tercih ettiğine değinirken “Schalke’yi tercih etmemde birkaç faktör vardı. Galatasaray ile buraya geldiğimde beni etkileyen taraftarlar da var. Ancak asıl olarak Michael Reschke ve David Wagner ile yaptığımız görüşmede ikna oldum. Onlarla yaptığım sohbette çok iyi hislerim olduve birlikte başarılı olabileceğimize inandım” dedi.

Schalke’de 4 numaralı formayı tercih etmesine değinen Kabak, “4 numaralı formayı küçük yaşlardan beri giyiyorum. Dünyanın en iyi oyuncuları da bu numarayı giyiyor. Bu nedenle 4 numarayı seçtim. Galatasaray’da birçok özel eğitim aldım. Bunların faydasını görüyorum ama bence yetenek kişiye bağlı bir şey. Sadece hızlı olmam değil taktiksel bir davranış ve rakipleri hataya zorlamak da önemli”” şeklinde konuştu.