Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı’dan GS TV’ye açıklamalar!

Galatasaray’ın yeni transferi Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söylerken, Fatih Terim’in de Türkiye’nin en büyük teknik direktörü olduğunu vurguladı.

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Jakup Jimmy Durmaz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Durmaz, “Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖRÜ”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında da konuşan Jimmy Durmaz, “Fatih hoca ile daha önce birkaç kez konuşma fırsatımız oldu. Onu seviyorum, o çok büyük bir teknik direktör. Türkiye'nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak ve beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak” dedi.

Başarılı futbolcu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadyumu'nda oynamak inanılmaz olacak. Önümüzdeki sezonu iple çekiyorum, tekrar şampiyon olacağız. En büyük Cimbombom!”

SON DAKİKA | Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferini açıkladı! Son dakika gelişmesi... Galatasaray Kulübü, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı ekip iki oyuncuya verilecek maaşlarla ilgili KAP`a bildirimde bulundu. İlgili Haberi Oku

“İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLISI OLSUN

Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Şener Özbayraklı, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok büyük bir camiaya geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu belirten Şener, “Bana gösterilen ilgiden dolayı çok memnunum, bunun karşılığını vermek için de sabırsızlanıyorum. İnşallah buradaki başarılarda benim de katkım olur ve bu başarıların parçası olurum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur” şeklinde konuştu.

“FATİH HOCAMIZI MAHCUP ETMEMEK İSTİYORUM”

Teknik Direktör Fatih Terim ile A Milli Takım’da da beraber çalıştığını hatırlatan Özbayraklı, “Fatih hocamın beni tercih etmesi benim için gurur verici bir şey. Milli Takım’da yıllarca beraber çalıştım, buraya gelmemde çok büyük bir emeği var. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve Fatih hocamızı mahcup etmemek istiyorum” dedi.

“ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

Taraftardan takıma olan desteklerini esirgememelerini de isteyen tecrübeli oyuncu, “Daha önce derbiler oynadım, bunun heyecanını bilen bir insanın. Desteğin ne olduğunu, Türkiye'de taraftarın ne ifade ettiğini bilen bir insanım. Onlar bize destek verdikçe ben de elimden geleni yapacağım. Onları mahcup etmemek için mücadelemi her seferinde üst seviyeye çıkaracağım. İnşallah onların da desteğiyle başarılar elde ederiz ve ben de uzun yıllar burada hizmet ederim” şeklinde konuştu.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KENDİMİ MOTİVE EDECEĞİM”

Kariyerinde daha önce hiç Şampiyonlar Ligi maçı oynamadığına dikkat çeken Şener Özbayraklı, “Kariyerimde ön eleme maçlarında oynadım ama Şampiyonlar Ligi maçım yok. Bunu ilk kez Galatasaray'da tadacağım ve bunun bilincinde olacağım. Bunun için kendimi motive edeceğim, bunun için çalışacağım. Üst seviye maçlar olacak, en iyi şekilde hazırlanıp büyük maçlarda gösterebileceğim en iyi performansı göstermek istiyorum” diye konuştu.