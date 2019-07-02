Islam Slimani yıldızlaştı, Cezayir rahat kazandı!

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu’nda Cezayir ve Senegal, son 16 turuna çıktı. Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın C Grubu’nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı. Cezayir, Tanzanya’yı 3-0 yendi. Golleri, 34. dakikada geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık oynayan Slimani, 39 ve 45+1’inci dakikada Ounas kaydetti. Ounas’ın gollerinde asisti Islam Slimani yaptı.

Madagaskar 2-0 Nijerya | Afrika Uluslar Kupası`nda Madagaskar tarih yazdı 2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu`nda Nijerya`nın ardından son 16 turuna çıkan takım, tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Madagaskar oldu İlgili Haberi Oku

Senegal ise Kenya’yı Sarr’ın 63, Mane’nin 71 ve 78’inci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle 3-0 mağlup etti. Kenyalı Otieno, 76. dakikada kırmızı kart gördü. 3’te 3 yapan Cezayir, lider, 6 puanlı Senegal ise ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Süper Lig kariyerini 1 maçta geçti!

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen performansıyla taraflı tarafsız neredeyse tüm spor yorumcuları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Islam Slimani, Süper Lig’de çıktığı 15 maçta sadece 1 gol kaydetmiş, asist yapamamıştı.