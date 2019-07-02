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Ianis Hagi’nin yeni takımı belli oldu
Transfer Haberleri

Ianis Hagi’nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın da gündeminde olan Ianis Hagi için konuşan Gheorghe Hagi, transfer konusunda Sevilla ile anlaştıklarını açıkladı.

2 Temmuz 2019 10:09

Galatasaray’ın da uzun süre gündeminde olduğu konuşulan Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi’nin yeni takımı Sevilla oldu.

G.Saray efsanesi Gheorghe Hagi yaptığı açıklamada, “Eğer sıradışı bir şey olmazsa, oğlum önümüzdeki günlerde Sevilla’ya imza atacak. Şu anda para önemli değil, önemli olan geleceği için doğru bir karar almak” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Viitorul ile 39 maçta 14 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyen Ianis Hagi, U21 Avrupa Şampiyonası’nda da ne kadar önemli bir potansiye olduğunu göstererek 4 maçta 2 gol ve 1 asistle oynamıştı.

Son güncelleme 10:10 | 2 Temmuz 2019
İanis Hagi sevilla transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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