Ianis Hagi’nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray’ın da uzun süre gündeminde olduğu konuşulan Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi’nin yeni takımı Sevilla oldu.

G.Saray efsanesi Gheorghe Hagi yaptığı açıklamada, “Eğer sıradışı bir şey olmazsa, oğlum önümüzdeki günlerde Sevilla’ya imza atacak. Şu anda para önemli değil, önemli olan geleceği için doğru bir karar almak” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Viitorul ile 39 maçta 14 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyen Ianis Hagi, U21 Avrupa Şampiyonası’nda da ne kadar önemli bir potansiye olduğunu göstererek 4 maçta 2 gol ve 1 asistle oynamıştı.