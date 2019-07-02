Hasan Hüseyin’e Milli davet

İstikbal Mobilya Kayserispor’un geçtiğimiz sezon Eskişehirspor’dan transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar’a milli davet geldi. Azerbaycan Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılı takımın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar’a milli takımında oynama teklifini iletti. Hasan Hüseyin Acar, bu teklife sıcak bakıyor ve Azerbaycan milli oyuncusu olmayı düşünüyor.

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Hasan Hüseyin, “Teklif geldiği doğrudur. Düşünüyorum ve sıcak bakıyorum. Milli olmayı herkes ister. A milli formayı giymek isterim ancak Azerbaycan Milli Takımı’nda da oynamak gurur verir” dedi.