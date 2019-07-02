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Göztepe’den kadroya üçüncü takviye
Transfer Haberleri

Göztepe’den kadroya üçüncü takviye

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe transferde üçüncü takviyesini gerçekleştirdi.

2 Temmuz 2019 14:06

Daha önce Hatayspor’dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor’dan stoper Veli Çetin’i renklerine bağlayan Göztepe, Pendikspor’un 18 yaşındaki orta sahası Batuhan Kırdaroğlu ile resmen anlaştı. İstanbul’da bulunan Başkan Mehmet Sepil’in Pendiksporlu yöneticilerle yaptığı görüşmede her konuda anlaşma sağladığı ve Göztepe’nin Batuhan’la sözleşme imzaladığı açıklandı. Bu sezon genç ve yerli oyunculara ağırlık veren Göztepe’nin alt liglerde mücadele eden bazı isimlerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

İç transferde de hareketli günler geçiren İzmir ekibi, Grillo, Ghilas ve Borges’in ardından orta saha Ngando’ya da kulüp bulmasını söyledi. Yeni sezon planları arasında yer almayan Fransız oyuncuya ülkesinden teklifler geldiği vurgulanırken, yönetimin en kısa sürede düşünmediği yabancıları elde çıkaracağı dile getirildi.

29 Haziran 2019 Göztepe`de bir veda kararı daha Spor Toto Süper Lig`de gelecek sezon güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, Ghilas ve Grillo`dan sonra orta saha oyuncusu Celso Borges`le de vedalaşmaya hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku

Göztepe yeni sezon öncesi yarın top başı yapacak. Sarı-kırmızılılar saat 16.30’da Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek. Önce sağlık kontrolünden geçecek oyuncular ardından ısınma ve düz koşu idmanıyla çalışmaları tamamlayacak. Göztepe’de Tamer Tuna’nın raporu doğrultusunda birçok genç oyuncu da idmanda yer alacak. Ayın 15’ine kadar Urla’da çalışacak Göztepe 16 Temmuz’da ikinci etap kampı için Bolu’ya gidecek.

Son güncelleme 14:06 | 2 Temmuz 2019
göztepe
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2 Istanbul Basaksehir
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