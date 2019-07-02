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Transfer Haberleri

Galatasaray, kaleci Okan Koçuk için devreye girdi

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya alternatif olarak yerli bir kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Bursaspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Okan Koçuk'u gündemine aldı.

2 Temmuz 2019 08:44

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir hamle daha yaptı ve Bursaspor’un 23 yaşındaki file bekçisi Okan Koçuk ile görüşmelere başladı.

Bursaspor’un Muhammed Şengezer transferinin ardından ikinci kaleci pozisyonuna düşen ve başkan Mesut Mestan’dan transfer görüşmeleri yapmak için bir hafta daha ek izin alan Okan Koçuk, sarı-kırmızılı takım ile görüşmelerini sürdürüyor ancak Bursaspor’un genç eldiven için talep ettiği 1 milyon euroluk bonservis bedeli transfer sürecinin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Fernando Muslera’yı yerli ve gelecek vaadeden genç bir kaleci ile yedeklemek isteyen Galatasaray, Okan Koçuk transferi için Bursaspor’a 500 bin euroluk bir bonservis bedeli önerdi ancak Bursaspor bu teklifin bir miktar daha yükseltilmesini talep etti.

Bursaspor ile geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mücadele eden 23 yaşındaki kaleci Okan Koçuk ile Galatasaray’ın yanı sıra Trabzonspor da ilgileniyor.

Son güncelleme 09:51 | 2 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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