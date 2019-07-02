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Eski Trabzonsporlu Marc Janko futbolu bıraktığını açıkladı
Trabzonspor

Eski Trabzonsporlu Marc Janko futbolu bıraktığını açıkladı

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması da giyen Avusturalyalı golcü Marc Janko futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

2 Temmuz 2019 10:02

Avusturyalı oyuncu Marc Janko futbol kariyerini noktaladığını açıkladı… Süper Lig’de bir dönem Trabzonspor forması giyen golcü futbolcu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

36 yaşındaki Avusturyalı futbolcu mesajında “Gün geldi ve ben 16 yıl için teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede güzel ve heyecan verici bir yolculuktu. Destek ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcu sırasıyla Admira Wacker J., Admira Wacker, Salzburg, Twente, Porto, Trabzonspor, Sydney, Basel Sparta Prag, Lugano takımlarında forma giydi.

Bordo Mavili ekiple 30 maça çıkan Janko, 4 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

Son güncelleme 10:02 | 2 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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