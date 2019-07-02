Eski Trabzonsporlu Marc Janko futbolu bıraktığını açıkladı

Avusturyalı oyuncu Marc Janko futbol kariyerini noktaladığını açıkladı… Süper Lig’de bir dönem Trabzonspor forması giyen golcü futbolcu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

36 yaşındaki Avusturyalı futbolcu mesajında “Gün geldi ve ben 16 yıl için teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede güzel ve heyecan verici bir yolculuktu. Destek ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcu sırasıyla Admira Wacker J., Admira Wacker, Salzburg, Twente, Porto, Trabzonspor, Sydney, Basel Sparta Prag, Lugano takımlarında forma giydi.

Bordo Mavili ekiple 30 maça çıkan Janko, 4 gol, 2 asistlik performansa imza attı.