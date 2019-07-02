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Ersun Yanal transferlerin kampa yetişmesini istiyor!
Fenerbahçe

Ersun Yanal transferlerin kampa yetişmesini istiyor!

Mutlak şampiyonluk parolasıyla dün 2019-2020 sezonunu resmen açan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yeni transferlerin Topuk Yaylası kampına yetişmesini talep etti.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 2 Temmuz 2019 12:14

Fenerbahçe'de teknik direktör Yanal'ın gözü kuşağı, yönetimden gelecek transfer müjdelerinde. Çalıştırdığı takımlarda sezon öncesi kamplarına büyük önem veren ve tüm sezonun yüklemesini burada yapan Yanal, Topuk Yaylası'nda tam Kadro çalışmak istiyor.

Yönetime verdiği listedeki futbolcuların takıma katılmasını bekleyen Yanal'ın, “Benim için kampta tam kadro çalışmak çok önemli. Tüm sezonun temellerini Topuk Yaylası'nda atacağız. Fenerbahçe için şampiyonluk ateşini Topuk Yaylası'nda yakacağız. Bunun için mutlaka istediğimiz kilit oyuncuların bu kampta olması lazım.” dediği öğrenildi.

Ersun Yanal, bu istediğini dile getirirken, 2013-2014 sezonunda Nisan ayında gelen şampiyonluğu referans gösterdi. Yanal, yönetime o sezon Kadlec, Bruno Alves, Alper Potuk ve Holmen'in kampa yetiştiğini ve Emenike'nin de sezon başlamadan takıma dahil olduğunu hatırlattı.

Kolarov, Muriç ve stoper talebi

Ersun Yanal, gündemdeki Kolarov ile Muriç'in 1 hafta içinde Topuk Yaylası kampına katılmasını bekliyor. Bu iki oyuncuya büyük önem veren Yanal, transferlerin bu hafta bitirilmesi için yönetimden ricada bulundu. Stoper transferine de öncelik verilmesini isteyen Yanal, kamp bitmeden savunmanın göbeğini oluşturmayı hedefliyor.

Avusturya prova, Audi Cup tam kadro

Yanal, Topuk Yaylası kampından sonra Avusturya'daki iki hazırlık maçında takıma son rötuşları yapmak istiyor. Ersun Yanal'ın asıl hedefi ise Audi Cup'a damga vurmak. 30-31 Temmuz'da Münih'te düzenlenecek turnuvaya Yanal, tam kadro çıkmak istediğini vurguluyor.  Tecrübeli teknik adam, burada Bayern Münih daha sonra da Real Madrid ya da Tottenham karşısında oynanacak iyi futbolun yeni sezon öncesi büyük moral vereceğini düşünüyor.

Son güncelleme 12:14 | 2 Temmuz 2019
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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