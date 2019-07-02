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Transfer Haberleri

Son dakika! Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe’de… Resmi açıklama geldi

Son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe Emre Belözoğlu transferini resmen açıkladı. 4 yıl aradan sonra sarı lacivertli takıma geri dönen tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 2 Temmuz 2019 11:18

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe’de yeni sezon için yapılanması devam ediyor. Kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekipte, Emre Belözoğlu, 4 yıl aradan sonra yuvaya geri döndü.

2015-16 sezonunda takımdan ayrılan ve Başakşehir’e transfer olan tecrübeli futbolcu, bugün 1 yıllık sözleşmeyi imzalamasının ardından takımın yeni sezon çalışmalarına dahil olacak.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden Emre Belözoğlu transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertliler tecrübeli futbolcunun transferini sosyal medyadan bir tanıtım videosu ile duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana ‘hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Emre Belözoğlu’ndan Medipol Başakşehir’e veda ve Fenerbahçe’ye merhaba açıklaması geldi.

1495 gün sonra yeniden Fenerbahçe’de!

38 yaşındaki futbolcu 7 sezon formasını terlettiği sar-lacivertli camiaya 4 yıl 1 ay 2 gün (Bin 495 gün) sonra tekrar döndü. Fenerbahçe'de beklenen Emre Belözoğlu transferi resmen açıklandı. Sarı-lacivertli camiaya 4 yıl aradan sonra geri dönen Milli yıldız, Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza attı. 2008-2009 sezonunda Newcastle United'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Emre, 7 sezon sarı-lacivertli takımda forma giydi. Bu 7 yıllık süre zarfında 6 kez kupa kaldırdı. 38 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde, 2 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa zaferine ulaştı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla son maçına 30 Mayıs 2015 tarihinde Kadıköy’de oynanan Kasımpaşa mücadelesinde çıkmış ve bu maçta 1 de gol kaydetmişti.

525 gün sonra Milli Takım'a çağrılmıştı

2015 yılında Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir'e transfer olan Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekipte 4 sezon forma giydi. İstanbul temsilcisinde 128 maça çıkan deneyimli yıldız, 15 de gol attı. Başakşehir'de performansıyla göz dolduran 38 yaşındaki orta saha, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından 525 gün sonra Ay-Yıldızlı takıma davet edilmişti.

Son güncelleme 12:02 | 2 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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