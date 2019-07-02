Emre Belözoğlu kimdir? Fenerbahçe’ye geri dönen Emre Belözoğlu kaç yaşında?

Türk futbolcular arasında en kariyerli isimlerin başında gelen Emre Belözoğlu’nun adı son dönemde eski takımı Fenerbahçe ile anılıyor. Peki, Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu kaç yaşında?

EMRE BELÖZOĞLU KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuş bir futbolcudur.Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en önemli futbolcular arasında kendisini bulan bir futbolcudur.Fenerbahçe için en önemli oyunculardan biridir.Başarılı performansınla beraber takımın en iyi isimlerindendir.Emre Belözoğlu kimdir? İşte kariyeri ve hayatı… Emre Belözoğlu kimdir ? Emre Belözoğlu Babasının futbola olan merakı sayesinde, genç yaşta Zeytinburnuspor forması altında futbolla tanıştı. 12 yaşındayken, antrenörü Salih Bulgurlu tarafından yeteneği farkedilince özel eğitim almaya başladı ve bu olay futbol kariyerinin başlamasına yol açtı.

1994 yılında, Zeytinburnuspor'dan, Galatasaray'ın altyapısına transılan Belözoğlu, efsanevi oyuncu Gheorghe Hagi'den dersler almaya başladı. 1996 yılında, Galatasaray'ın A takımına geçen futbolcu, 2001 yılına kadar bu formayı başarıyla taşıdı. Oynadığı 103 maçta 21 gol ve sayısız asiste imza attı. Galatasaray'da oynadığı süre içerisinde, üst üste dört şampiyonluk yaşayan başarılı oyuncu, bu süre içerisinde UEFA Kupası'nın da sahibi oldu.

Son dakika! Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe`de... Resmi açıklama geldi Son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe Emre Belözoğlu transferini resmen açıkladı. 4 yıl aradan sonra sarı lacivertli takıma geri dönen tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İlgili Haberi Oku

2001 yılında, İtalya'nın F.C. Internazionale Milano (bilinen adıyla İnter ya da İnter-Milan) takımına, 10 milyon euroluk bir bedel karşılığında transfer oldu. Bu takımda oynadığı başarılı futbol ile göz dolduran Belözoğlu, 2001-2005 yılları arasında bu takımla sahaya çıktığı 79 maçta 4 gol kaydetti. İnter'in en başarılı oyuncularına verilen Pirata d'Oro (Altın Korsan) ödülünü, 2002–2003 yılındaki başarılı performansı ile kazandı. Fakat peşini bırakmayan sakatlıklardan ve 2004–2005 sezonunda takımdan uzak kalmasından dolayı transfer listesine alındı.

2005 yılının Temmuz ayında, 3.8 milyon euroluk bir bedel karşılığında Newcastle United'a transfer oldu. Attığı goller kadar yüksek asist skorları ile de taraftarların hayranlığını kazanan Belözoğlu, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle maalesef bütün performansını takıma yansıtma fırsatı bulamadı. Newcastle United kadrosunda yer aldığı üç yıl içerisinde 67 maçta oynadı ve de 4 gol attı. 2006 yılında, takımıyla beraber Intertoto kupasını kazandı.

2008 Temmuz'unda, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapılan bir tören ile, Aziz Yıldırım tarafından tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe takımına katıldığı resmi olarak açıklandı. 4 yıllık bir kontrat imzalayan ve de 5 numaralı formanın sahibi olan Belözoğlu, Fenerbahçe kadrosuna katılması nedeniyle fanatik Galatasaray'lı taraftarlarca eleştirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe forması altında çıktığı 201 maçta 24 gol kaydetmişti.

Emre Belözoğlu 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan resmi açıklamaya Atlético Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 Ağustos 2012 tarihinde Chelsea takımıyla oynanan ve 4-1 Atlético Madrid'in galibiyeti ile biten Süper Kupa maçı sonucunda Madrid ekibi kupayı müzesine götürmüştür. Emre böylece Galatasaray ile 2000 UEFA Süper Kupası'ndan sonra kariyerindeki ikinci Süper Kupa zaferini tatmış oldu.Atletico'ya geldikten sonra kendisi için ayrı bir öneme sahip olan 5 numaralı formanın dolu olmasından sonra Emre,Galatasaray'da ilk giymiş olduğu 21 numaralı formayı giydi.

2012-2013 sezonunun ilk devresini Atlético Madrid takımında geçiren Emre ilk devre sonunda €350.000 karşılığında eski kulübü Fenerbahçe ile yeniden anlaşmış ve 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bu dönemde 5 numaralı forma Mehmet Topal'da olduğu için 25 numaralı formayı seçmiştir.2 Şubat 2013 akşamı Volkan Demirel kaptanlığı kendisine devretmiştir.Emre 2. Fenerbahçe döneminde ilk maçına Sivasspor karşısında çıkmıştır ve yeniden formasını giydiği Fenerbahçe'de 2012-2013 sezonunda ilk golünü ligin 23. Haftasında Kasımpaşa SK ile oynanan mücadelenin 89. dakikasında kazanılan penaltı atışı ile atmıştır.Emre 2.golünü 4-1 kazanılan Bursaspor macında atmıştır.

Kaptan 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin 20. şampiyonluğa ulaşıp 4. yıldızı alma umutlarına karşılık 20 numaralı formayı aldı. 27 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe Sportif Direktörü Terranao tarafından Belözoğlu'nun sözleşmesinin yenilenmeyeceği açıklanmıştır. 2015 yılında Başakşehir'e transfer olan Emre Belöoğlu, takımı ile çıktığı 128 maçta 15 gol 20 asist ile oynadı. A Milli Takım'a girmeden önce, 1994–1999 yılları arasında Genç Milli Takım'ların kadrosunda devamlı olarak yer alan Belözoğlu, bu süre zarfında oynadığı 71 maçta 33 gol kaydetti. 2000 yılından beri A Milli Takım'da top koşturan deneyimli ortasaha oyuncu, sahaya çıktığı 99 maçta 9 gol attı. Mart 2004'de Emre, Pele tarafından yaşayan en büyük 125 oyuncu arasında gösterildi, aynı zamanda FİFA tarafından hazırlanan “En İyi 100 Oyuncu” listesinde de kendisine yer buldu.