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Denizlispor’da iki transfer daha tamam!
Transfer Haberleri

Denizlispor’da iki transfer daha tamam!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, İngiltere ekibi Leeds United'ın kanat oyuncusu Hadi Sacko ve bonservisi Beşiktaş'ta bulunan orta saha Sedat Şahintürk ile anlaşmaya vardı.

2 Temmuz 2019 12:48

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor transferde gaza bastı. Daha önce Trabzonspor’dan golcü Rodallega, Sivasspor’dan kaleci Tolgahan, Kayserispor’dan stoper Sapunaru ve sağ bek Lopes’i renklerine bağlayan yeşil-siyahlıların, İngiltere ekibi Leeds United’ın kanat oyuncusu Hadi Sacko ve bonservisi Beşiktaş’ta bulunan orta saha Sedat Şahintürk ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık oynayan 25 yaşındaki Malili Sacko 15 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş’ın Balıkesirspor Baltok’a kiraladığı 23 yaşındaki Sedat ise 33 karşılaşmada forma giyip, istikrarlı bir tablo çizdi. Yönetimin iki oyuncuyla hafta sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan, yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Denizlispor’da ilk antrenmana yeni transferlerden sadece kaleci Tolgahan katıldı. Teknik direktör Yücel İldiz’in isteği üzerine baş yardımcı antrenör olarak göreve getirilen teknik direktör Fayyaz Uçar da mesaiye başladı. Lopes, Sapunaru ve Rodallega’nın ise 5 Temmuz’da Afyon’da başlayacak kampa dahil olacağı ifade edildi.

Son güncelleme 12:48 | 2 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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