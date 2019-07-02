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Demir Grup Sivasspor kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım’ı transfer etti
Transfer Haberleri

Demir Grup Sivasspor kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım’ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ı transfer etti.

2 Temmuz 2019 16:11

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ikinci kaleci transferini gerçekleştirdi. Sivas temsilcisi, geçen sezon Kayserispor’da forma giyen Muammer Zülfikar Yıldırım ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın İstanbul’daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Diyarbakır’da 1990’da dünyaya gelen Muammer, profesyonel kariyerine Türk Telekomspor altyapısında başladı. Torbalıspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu formalarını giyen 29 yaşındaki sporcu 2016 yılından beri Kayserispor kalesini koruyordu. Sivasspor, transfer çalışmaları kapsamında daha önce kaleci Mamadou Samassa ile defans oyuncuları Marcelo Goiano ve Aaron Appindangoye’yi renklerine bağlamıştı.

Son güncelleme 16:11 | 2 Temmuz 2019
Demir Grup Sivasspor Muammer Zülfikar Yıldırım
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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