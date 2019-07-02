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Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak’ı kiraladı!
Transfer Haberleri

Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak’ı kiraladı!

Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı

2 Temmuz 2019 20:42

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Atakan Akkaynak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Hollanda’nın Willem takımında forma giyen orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak ile satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlanmıştır. Almanya genç milli takımlarında 28 kez resmi maça çıkan yeni transferimiz Atakan Akkaynak’a kulübümüze ‘hoş geldin’ diyerek başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 20 yaşındaki Atakan Akkaynak için yarın imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Son güncelleme 20:42 | 2 Temmuz 2019
Atakan Akkaynak Çaykur Rizespor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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