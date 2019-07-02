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Transfer Haberleri

Beşiktaş’tan Kevin-Prince Boateng’e teklif!

Beşiktaş'ın, Sassuolo'nun yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.

2 Temmuz 2019 07:49

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Barcelona’da kiralık olarak geçiren Sassuolo’nun yıldızı Kevin-Prince Boateng’e talip oldu.

Sky Italia’da yer alan habere göre; Beşiktaş, Sassuolo’nun 32 yaşındaki futbolcusu Kevin-Prince Boateng’e teklif yaptı.

BOATENG TEKLİFİ DÜŞÜNÜYOR

Haberde; Ganalı futbolcunun, Beşiktaş’ın teklifini değerlendirmeye aldığı ve kısa süre içerisinde bir karar vermesinin beklendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Serie A’da 13 maça çıkan Boateng, 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Ganalı yıldız, Barcelona’da ise 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

BOATENG’TEN TÜRKÇE MESAJ

Boateng, Barcelona’ya transfer olduğunda kulübün Twitter’daki Türkçe hesabında yer alan videoda Türk futbolseverlere “Merhaba Türkiye. Nasılsın? İyi akşamlar. Bir tanem, deli gibi severim.” şeklinde seslenmişti.

Son güncelleme 07:49 | 2 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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