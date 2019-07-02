Beşiktaş’tan Kevin-Prince Boateng’e teklif!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Barcelona’da kiralık olarak geçiren Sassuolo’nun yıldızı Kevin-Prince Boateng’e talip oldu.

Sky Italia’da yer alan habere göre; Beşiktaş, Sassuolo’nun 32 yaşındaki futbolcusu Kevin-Prince Boateng’e teklif yaptı.

BOATENG TEKLİFİ DÜŞÜNÜYOR

Haberde; Ganalı futbolcunun, Beşiktaş’ın teklifini değerlendirmeye aldığı ve kısa süre içerisinde bir karar vermesinin beklendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Serie A’da 13 maça çıkan Boateng, 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Ganalı yıldız, Barcelona’da ise 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

BOATENG’TEN TÜRKÇE MESAJ

Boateng, Barcelona’ya transfer olduğunda kulübün Twitter’daki Türkçe hesabında yer alan videoda Türk futbolseverlere “Merhaba Türkiye. Nasılsın? İyi akşamlar. Bir tanem, deli gibi severim.” şeklinde seslenmişti.