SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu açıkladı: AKP randevu vermedi
Aleksandar Kolarov bu hafta İstanbul’a geliyor
Transfer Haberleri

Aleksandar Kolarov bu hafta İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe Kolarov transferi için geri sayıma geçti... Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu bu hafta sonu İstanbul'a gelecek.

2 Temmuz 2019 11:14

Fenerbahçe Alexander Kolarov transferinde mutlu sona yaklaşıyor…

Önümüzdeki sezona nokta atışı transferlerle girerek şampiyonluk yarışına dahil olmak isteyen sarı lacivertliler sol kanadı Sırp yıldız Kolarov’a teslim etmek istiyor.

Kanarya’nın 34 yaşındaki yıldızla anlaştığı bilinirken, transferin tamamlanmasında tek pürüzün oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Roma olduğu öğrenildi.

Şu an Sırbıstan’da bulunan Kolarov, çarşamba günü Roma’ya giderek kulübüyle olan bağlarını koparacak ve hafta sonu İstanbul’a gelecek.

02 Temmuz 2019 Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe`de... Resmi açıklama geldi Son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe Emre Belözoğlu transferini resmen açıkladı. 4 yıl aradan sonra sarı lacivertli takıma geri dönen tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:07 | 2 Temmuz 2019
Fenerbahçe kolarov roma transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR