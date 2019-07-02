Aleksandar Kolarov bu hafta İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe Alexander Kolarov transferinde mutlu sona yaklaşıyor…

Önümüzdeki sezona nokta atışı transferlerle girerek şampiyonluk yarışına dahil olmak isteyen sarı lacivertliler sol kanadı Sırp yıldız Kolarov’a teslim etmek istiyor.

Kanarya’nın 34 yaşındaki yıldızla anlaştığı bilinirken, transferin tamamlanmasında tek pürüzün oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Roma olduğu öğrenildi.

Şu an Sırbıstan’da bulunan Kolarov, çarşamba günü Roma’ya giderek kulübüyle olan bağlarını koparacak ve hafta sonu İstanbul’a gelecek.

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