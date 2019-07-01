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Zlatan Ibrahimovic’in bahis şirketine milyonluk para cezası
Dünyadan Futbol

Zlatan Ibrahimovic’in bahis şirketine milyonluk para cezası

İsveçli dünya yıldızı futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in bahis şirketi Bethard firmasına, 18 yaşından küçük çocuklara bahis oynattığı için İsveç Oyun Müfettişliği tarafından 2 milyon 500 bin İsveç Kronu (250 bin Euro) para cezası verildi.

1 Temmuz 2019 19:05

Zlatan Ibrahimovic’in bahis şirketine para cezası geldi. İsveç Oyun Müfettişliği, yıldız futbolcunun bahis şirketi Bethard’a 2 milyon 500 bin İsveç Kronu (250 bin Euro) ceza verdi. Bahis şirketinin bu yılın mart ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında 36 yaşındaki futbolcunun şirketin yüzde 70 ortağı olduğu açıklanmıştı.

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Oyun müfettişliği yetkilisi Katarina Abrahamsson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ceza bedeli şirketin cirosunun yüzde 10’u kadardır. Fakat ikinci sefer yapıldığı takdirde şirketin lisansı iptal edilir. Yaşı 18’in altındaki çocukların korunmaya ihtiyacı vardır. Ağırlıklı olarak 18 yaşın altında olanlarda kumar büyük tehlike oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 19:05 | 1 Temmuz 2019
Zlatan Ibrahimovic
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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