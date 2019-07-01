Trabzonspor’un yeni transferi John Obi’nin kariyeri kupalarla dolu

Trabzonspor’un gece yarısı transferini resmen duyurduğu John Obi, önemli bir kariyere sahip… Baş mevkii ön libero olan merkez orta sahada da görev yapan Nijeryalı oyuncu futbol yaşantısının büyük bölümünü İngiltere’nin Chelsea takımında geçirdi. Bir dönem bordo-mavili takımda forma giyen Bosingwa ve Florent Malouda ile de birlikte oynayan John Obi, İngiltere 12 sezon geçirdi. 11 sezon geçirdiği Chelsea formasıyla bir kez Şampiyonlar Lig şampiyonluğu kaldıran oyuncu, iki kez ise İngiltere Şampiyonluğu ve İngiltere Kupa Şampiyonluğu, 4 kez Federasyon Kupa Şampiyonluğu yaşadı. Bir kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan oyuncu, bir kez de İngiltere Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı. Nijerya Milli Takımı ile de Afrika Şampiyonu olan oyuncu 428 kez resmi müsabakalarda forma giydi.

Nijeryalı oyuncu İngiltere’de Chelsea ve Middlesbrough takımlarında forma giydi. İngiliz devinde 372 maçta forma giyen oyuncu 6 gole imza atarken 13 asist yaptı. Middlesbrough’da ise 19 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Oyuncu Çin’in Tianjin Teda takımında ise 31 maçta forma giyerken 3 maçta gol atarak 3’de asist yaptı. Futbol yaşantısının ilk yıllarında Norveç’in FK Lyn takımında forma giyen oyuncu 6 maçta 1 gol atarken 2 asist yaptı.

Trabzonspor`da Mikel`den sonra Adebayor atağı Nijeryalı yıldız John Obi Mikel transferini resmen noktalayan Trabzonspor`da yeni gözde ise Başakşehir`den ayrılan Emmanuel Adebayor. İlgili Haberi Oku

KAMPA GECİKMELİ KATILACAK

Ülkesinin milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Trabzonspor’un Nijeryalı yeni transferi John Obi, bordo-mavili takımın kampına gecikmeli olarak gelecek. 3 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak olan bordo-mavililerde yeni transfer, Nijerya milli takımının maçlarını tamamlamasının ardından yapacağı izinden sonra bordo-mavililerin kampına katılacak.

Ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden ve ekiple son 16 turuna kalan Obi, bu turda elenmeleri durumunda en erken 6 Temmuz’da oynanacak maçın ardından yeni takımının Trabzon’daki birinci etap çalışmalarına katılabilecek. Nijerya’nın son 16 turunda başarılı olması durumunda oyuncunun gelişi ise sarkacak. 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak yarı final karşılaşmasından sonraya kalacak olan 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası’nda finale yükselmeleri durumunda ise bordo-mavili takımın Trabzon’da yapacağı ilk etap kampına katılma ihtimali oldukça düşük.

Nijerya A Milli Takımı’nın kupada final oynaması durumunda Mikel, 19 Temmuz’daki final maçının ardından Trabzonspor’un 20-30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Linz şehrinde yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarına yetişebilecek.

JOHN OBI İÇİN TEŞEKKÜR

Trabzonspor Kulübü, John Obi transferine katkıda bulunan isimlere teşekkür etti. Trabzonspor Kulübü, John Obi’nin transferindeki gayretleri nedeniyle Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Mısır İskenderiye Başkonsolosu Ali Emre Özen, Muavin Konsolosu Kemal Feyiz ve futbolcuları Ogenyi Onazi için teşekkür mesajı yayınladı.