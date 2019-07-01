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Trabzonspor’da Mikel’den sonra Adebayor atağı
Transfer Haberleri

Trabzonspor’da Mikel’den sonra Adebayor atağı

Nijeryalı yıldız John Obi Mikel transferini resmen noktalayan Trabzonspor'da yeni gözde ise Başakşehir'den ayrılan Emmanuel Adebayor.

1 Temmuz 2019 12:12

Kadrosunu genç isimlerle takviye eden Trabzonspor, bir yandan da tecrübeli isimleri de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. John Obi Mikel transferini resmen noktalayan Trabzonspor’da yeni gözde ise Emmanuel Adebayor…

Bordo-Mavililer’in geçtiğimiz sezon Başakşehir’de forma giyen ancak sezon sonunda sözleşmesi sona eren Adebayor ile ilgilendiği ortaya çıktı

35 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Emmaunel Adebayor’un ilk görüşmede istediği rakamın yüksek bulunduğu ancak temasların devam ettiği belirlendi.

Adebayor’un bordo mavili takımın teklifini kabul etmesi durumunda imza için Trabzon’a davet edilmesi bekleniyor

Trabzonspor Marcus Berg ile birlikte Rachid Alioui için de girişimlerini sürdürüyor

Son güncelleme 12:12 | 1 Temmuz 2019
Emmanuel Adebayor trabzonspor transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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