Trabzonspor’da Mikel’den sonra Adebayor atağı

Kadrosunu genç isimlerle takviye eden Trabzonspor, bir yandan da tecrübeli isimleri de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. John Obi Mikel transferini resmen noktalayan Trabzonspor’da yeni gözde ise Emmanuel Adebayor…

Bordo-Mavililer’in geçtiğimiz sezon Başakşehir’de forma giyen ancak sezon sonunda sözleşmesi sona eren Adebayor ile ilgilendiği ortaya çıktı

35 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Emmaunel Adebayor’un ilk görüşmede istediği rakamın yüksek bulunduğu ancak temasların devam ettiği belirlendi.

Adebayor’un bordo mavili takımın teklifini kabul etmesi durumunda imza için Trabzon’a davet edilmesi bekleniyor

Trabzonspor Marcus Berg ile birlikte Rachid Alioui için de girişimlerini sürdürüyor