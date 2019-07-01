Trabzonspor’da John Obi Mikel teşekkürü!

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) serbest statüde bulunan orta saha oyuncusu John Mikel Obi'nin transferi konusunda oyuncu ile anlaşma sağlandığını bildirdi.
Bordo Mavililerden yapılan açıklamada ise Mikel transferinde Trabzonspor’a yardımcı olanlara teşekkür edildi.
İşte Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan paylaşım…
“John Obi Mikel'in kulübümüze transferindeki gayretlerinden dolayı Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'a, Mısır İskenderiye Başkonsolosumuz Ali Emre Özen'e, Muavin Konsolosumuz Kemal Feyiz'e ve futbolcumuz Ogenyi Onazi'ye teşekkürlerimizi sunarız.”