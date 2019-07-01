SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... KKTC'ye düşen cisim Suriye füzesi çıktı
Trabzonspor’da John Obi Mikel teşekkürü!
Trabzonspor

Trabzonspor’da John Obi Mikel teşekkürü!

Trabzonspor, Nijeryalı orta saha John Obi Mikel transferinde emeği geçenlere kulübün resmi internet sitesinden teşekkür etti.

1 Temmuz 2019 10:50

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) serbest statüde bulunan orta saha oyuncusu John Mikel Obi'nin transferi konusunda oyuncu ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

Bordo Mavililerden yapılan açıklamada ise Mikel transferinde Trabzonspor’a yardımcı olanlara teşekkür edildi.

İşte Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan paylaşım…

“John Obi Mikel'in kulübümüze transferindeki gayretlerinden dolayı Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'a, Mısır İskenderiye Başkonsolosumuz Ali Emre Özen'e, Muavin Konsolosumuz Kemal Feyiz'e ve futbolcumuz Ogenyi Onazi'ye teşekkürlerimizi sunarız.”

01 Temmuz 2019 SON DAKİKA | Trabzonspor, John Obi Mikel`i KAP`a bildirdi Son dakika... Trabzonspor, John Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:50 | 1 Temmuz 2019
John Obi Mikel paylaşım teşekkür trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR