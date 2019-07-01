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Taraftarın stada alınmayan paraları Kızılaya bağış oldu
Futbol

Taraftarın stada alınmayan paraları Kızılaya bağış oldu

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda, taraftarların sahaya atmalarını engellemek için toplanan yaklaşık 100 bin lira değerindeki madeni para Türk Kızılaya bağışlandı.

1 Temmuz 2019 12:24

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda taraftarların sahaya atmalarını engellemek için toplanan yaklaşık 100 bin lira değerindeki madeni para Türk Kızılaya bağışlandı.

2018-2019 sezonu Spor Toto Süper Lig’de 306 müsabaka yapıldı. Bu maçları, 4 milyon 220 bin 710 taraftar stattan izledi.

Karşılaşmaların öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde hem takım kafilelerinin hem de taraftarların güvenliklerinin sağlanmasına yönelik etkin tedbirler uygulandı.

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ve 6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” uyarınca statlara gelen taraftarların üzerleri tehlikeli madde bulunup bulunmadığının tespiti için özel güvenlik ve polis tarafından arandı.

Madeni paralar Kızılay için kutuya atıldı

Sahaya atılmasını engellemek için taraftarların madeni parayla stada girmesine izin verilmedi.

Taraftarlar, madeni paralarını, gönüllülük esasına göre, sezon başında il ve ilçe spor güvenlik kurullarında alınan kararla Türk Kızılaya bağışlanmak üzere arama noktalarına kurulan kutulara attı.

Bu kapsamda 2018-2019 sezonunda TFF Süper Lig’de yaklaşık 100 bin Türk lirası toplandı.

Toplanan paralar, stat yönetimlerince tutanak karşılığında Türk Kızılaya teslim edildi.

Son güncelleme 12:24 | 1 Temmuz 2019
Bozukpara kızılay taraftar tff
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2 Istanbul Basaksehir
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
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