SON DAKİKA | Trabzonspor, John Obi Mikel’i KAP’a bildirdi

Trabzonspor, John Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspor John Mikel Obi'ye;

2019-20'de 1.5 milyon €

2020-21'de 1.5 milyon €

2021-22'de 1.5 milyon € (opsiyon sezonu) garanti ücret ödeyecek.

Opsiyon Mikel Obi'nin 2019-20 ve 2020-21'de Süper Lig maçlarının %70'inde en az 45 dakika oynaması halinde devreye girecek.

İşte açıklama

“Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır”

Tam 11 sezon Chelsea’de oynadıktan sonra 2016/2017 sezonu devre arasında Çin kulübü Tianjin Teda’ya transfer olan 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon devre arasında da Championship takımlarından Middlesbrough’ya transfer olmuştu.

JOHN OBI MIKEL KİMDİR?

John Mikel Obi, 22 Nisan 1987 yılında Nijerya’nın Jos kentinde dünyaya geldi. 32 yaşında ve 1,88 metre boyunda olan yıldız futbolcu, asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen; merkez orta saha ve on numara mevkilerinde de son derece etkili olabiliyor.

Nijerya’da Plateau United takımında keşfedilen John Obi Mikel, 2004 yılında Norveç’in Lyn kulübünün kadrosunda katıldı. Başarılı oyunuyla İngiliz kulüplerinin radarına giren Mikel, 2006 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea’nin yolunu tuttu.

2017 yılında kadar 11 sezon boyunca İngiliz devi Chelsea’de yıldızlaşan Nijeryalı orta saha, 2017 kışında Çin’in TJ Teda takımına transfer oldu. Çin macerası 2 yıl süren Obi Mikel, 2019 yılında İngiltere’ye geri dönerek Middlesbrough ile sözleşme imzaladı. Mikel, geçtiğimiz sezon Middlesbrough formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı.