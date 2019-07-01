SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İstanbul Valiliğinden skandal hata için açıklama geldi
SON DAKİKA Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da
Transfer Haberleri

SON DAKİKA Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da

Galatasaray ile anlaşan İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, İstanbul'a geldi.

1 Temmuz 2019 16:34

Adı Galatasaray ile anılan İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Jimmy Durmaz, akşam saatlerinde İstanbul'a indi. Sarı-kırmızılı kulüple transfer görüşmesinde son detayları konuşacak olan 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik çıkmaması durumunda Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinde Toulouse'da forma giyen ve bonservisi elinde olan İsveçli oyuncu, Ligue 1'de 36 maça çıkıp, 4 gol 1 de asistlik performans sergiledi.

Son güncelleme 17:00 | 1 Temmuz 2019
galatasaray Jimmy Durmaz
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR