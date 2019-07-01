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Son dakika! Flaş iddia Kevin Durant’in yeni takımı Brooklyn Nets olacak!
NBA

Son dakika! Flaş iddia Kevin Durant’in yeni takımı Brooklyn Nets olacak!

2016'dan bu yana Golden State Warriors forması giyen Kevin Durant, iddiaya göre Brooklyn Nets ile anlaşma sağladı. Yıldız basketbolcu 4 yıl için 164 milyon Dolar alacak.

1 Temmuz 2019 00:12

Flaş bir kararla serberst oyuncu konumuna giren yıldız isim Kevin Durant, aralarında ESPN’in saygın NBA muhabiri Adrian Wojnarowski’nin de bulunduğu NBA’in güçlü haber kaynaklarına göre Brooklyn Nets’le sözleşme imzaladı. 30 Haziran 2019 Fenerbahçe Beko`nun yıldızı Nicolo Melli, NBA ekibine transfer oldu! Fenerbahçe Beko`nun yıldız basketbolcusu Nicolo Melli`nin NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle yüksek ihtimalle gelecek sezon forma giyemeyecek olan 30 yaşındaki Durant’in 4 yıl için 142 milyon Dolar değerinde kontrata imza atacağı iddia ediliyor. Nets’in Kyrie Irving ve DeAndre Jordan’la da sözleşme imzalaması bekleniyor.

Wojnarowski ise Durant için 4 yıllık 164 milyon Dolar, Irving için ise 4 yıllık 141 milyon Dolar verileceğini iddia etti.

Son güncelleme 00:12 | 1 Temmuz 2019
brooklyn nets Kevin Durant
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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