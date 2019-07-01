Son dakika! Flaş iddia Kevin Durant’in yeni takımı Brooklyn Nets olacak!

Flaş bir kararla serberst oyuncu konumuna giren yıldız isim Kevin Durant, aralarında ESPN’in saygın NBA muhabiri Adrian Wojnarowski’nin de bulunduğu NBA’in güçlü haber kaynaklarına göre Brooklyn Nets’le sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Beko`nun yıldızı Nicolo Melli, NBA ekibine transfer oldu! Fenerbahçe Beko`nun yıldız basketbolcusu Nicolo Melli`nin NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle yüksek ihtimalle gelecek sezon forma giyemeyecek olan 30 yaşındaki Durant’in 4 yıl için 142 milyon Dolar değerinde kontrata imza atacağı iddia ediliyor. Nets’in Kyrie Irving ve DeAndre Jordan’la da sözleşme imzalaması bekleniyor.

Wojnarowski ise Durant için 4 yıllık 164 milyon Dolar, Irving için ise 4 yıllık 141 milyon Dolar verileceğini iddia etti.