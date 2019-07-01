Son dakika! Flaş iddia Kevin Durant’in yeni takımı Brooklyn Nets olacak!

Flaş bir kararla serberst oyuncu konumuna giren yıldız isim Kevin Durant, aralarında ESPN’in saygın NBA muhabiri Adrian Wojnarowski’nin de bulunduğu NBA’in güçlü haber kaynaklarına göre Brooklyn Nets’le sözleşme imzaladı.
Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle yüksek ihtimalle gelecek sezon forma giyemeyecek olan 30 yaşındaki Durant’in 4 yıl için 142 milyon Dolar değerinde kontrata imza atacağı iddia ediliyor. Nets’in Kyrie Irving ve DeAndre Jordan’la da sözleşme imzalaması bekleniyor.
Wojnarowski ise Durant için 4 yıllık 164 milyon Dolar, Irving için ise 4 yıllık 141 milyon Dolar verileceğini iddia etti.