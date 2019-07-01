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SON DAKİKA | Fenerbahçe yeni transferi Allahyar’ı açıkladı!
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Fenerbahçe yeni transferi Allahyar’ı açıkladı!

Son dakika... Fenerbahçe İranlı genç futbolcu Allahyar Seyyadmeneş'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

1 Temmuz 2019 14:55

Sari lacivertliler İranlı genç futbolcu Allahyar Seyyadmeneş ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe SK: Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.

Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

İşte Fenerbahçe’nin paylaşımı…

İLK MİLLİ MAÇINDA GOL ATTI

Fenerbahçe’ye transferinin açıklanmasının ardından İran Milli Takımı’na seçilen Allahyar, ülkesinin Suriye ile oynadığı dostluk maçında ilk kez kendini gösterme fırsatı bulmuş ve golle buluşmuştu.

İNGİLZLERDEN ÖVGÜ

İngiliz gazetesi The Guardian, gelecek vaat eden 60 futbolcu arasında gösterdiği Allahyar’ı Asya’nın en yeteneklisi olarak vitrine çıkarmıştı. Analizde Allahyar’ın iki ayağını kullandığı, hava toplarında etkili olduğu ve İran’ın ilerde önemli isimlerinden biri olacağı aktarılmıştı.

Son güncelleme 15:39 | 1 Temmuz 2019
Allahyar Seyyadmeneş Fenerbahçe transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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