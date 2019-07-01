SON DAKİKA | Fenerbahçe yeni transferi Allahyar’ı açıkladı!

Sari lacivertliler İranlı genç futbolcu Allahyar Seyyadmeneş ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe SK: Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.

Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

İşte Fenerbahçe’nin paylaşımı…

A L L A H Y A R. https://t.co/KKaJW5dQ2y pic.twitter.com/DeOzO3Jg0w — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 1 Temmuz 2019

İLK MİLLİ MAÇINDA GOL ATTI

Fenerbahçe’ye transferinin açıklanmasının ardından İran Milli Takımı’na seçilen Allahyar, ülkesinin Suriye ile oynadığı dostluk maçında ilk kez kendini gösterme fırsatı bulmuş ve golle buluşmuştu.

İNGİLZLERDEN ÖVGÜ

İngiliz gazetesi The Guardian, gelecek vaat eden 60 futbolcu arasında gösterdiği Allahyar’ı Asya’nın en yeteneklisi olarak vitrine çıkarmıştı. Analizde Allahyar’ın iki ayağını kullandığı, hava toplarında etkili olduğu ve İran’ın ilerde önemli isimlerinden biri olacağı aktarılmıştı.