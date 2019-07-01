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Sırbistan Milli Takımı’nda Tumbakovic dönemi
Milli Takımlar

Sırbistan Milli Takımı’nda Tumbakovic dönemi

Sırbistan Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne, bir dönem Karadağ'ı çalıştıran Ljubisa Tumbakovic'i getirdi.

1 Temmuz 2019 17:47

Sırbistan A Milli Futbol Takımı’nın teknikdirektörlüğüne Ljubisa Tumbakovic getirildi. Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Sırp asıllı teknik adam Tumbakovic’in milli takımın başına getirilmesine oy çokluğuyla karar verildiği bildirildi.

Bir dönem Karadağ’ı çalıştıran Tumbakovic’in, yarın düzenlenecek basın toplantısının ardından, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde B Grubu’nda bulunan Sırbistan Milli Takımı’ndaki görevine başlaması bekleniyor.

Deneyimli teknik adam Tumbakovic, EURO 2020 Elemeleri’nde Karadağ-Kosova maçı öncesi istifa etmişti. Tumbakovic, daha önce Sırbistan’ın köklü futbol kulüplerinden Partizan’ı çalıştırmış ve takıma kazandırdığı altı şampiyonluk ile adını “en başarılı teknik adam” olarak tarihe yazdırmıştı.

Tecrübeli teknik adam; Çin, Kuveyt ve İran’da görev almasının ardından 2016’da Karadağ Milli Takımı’nın başına getirilmişti.

Son güncelleme 17:47 | 1 Temmuz 2019
Ljubisa Tumbakovic Sırbistan
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PUAN DURUMU
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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