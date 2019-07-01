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NBA’de şampiyon olan takım hangisidir? (1 Temmuz Hadi ipucu sorusu 20.30)
NBA

NBA’de şampiyon olan takım hangisidir? (1 Temmuz Hadi ipucu sorusu 20.30)

Hadi ipucu sorusu oyunseverler için geldi! Bugünkü ipucu spor gündemini yakından takip edenleri sevindirecek! İpucu sorusunu ve cevabını bilenler rakiplerinden bir adım önde olmayı başarıyor. 1 Temmuz Hadi ipucu sorusu 20.30: NBA'de şampiyon olan takım hangisidir? İşte detaylar...

1 Temmuz 2019 17:32

Hadi 1000 bugün 20:30’da! Bugünkü ipucu Kanada’da bulunan profesyonel bir basketbol takımı ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde NBA’de şampiyon olan bu takım hangisi sizce?

1 TEMMUZ HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Toronto Raptors

Toronto Raptors, Toronto, Ontario, Kanada’da bulunan profesyonel bir basketbol takımıdır. ABD Profesyonel Basketbol Ligi’ndeki Doğu Konferansı’nın Atlantik Grubu’nun parçasıdırlar. Takım NBA’nın Kanada’ya ilerlemesinin parçası olarak Vancouver Grizzlies ile beraber 1995 yılında kurulmuştur.

Son güncelleme 17:32 | 1 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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