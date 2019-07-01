NBA’de şampiyon olan takım hangisidir? (1 Temmuz Hadi ipucu sorusu 20.30)

Hadi 1000 bugün 20:30’da! Bugünkü ipucu Kanada’da bulunan profesyonel bir basketbol takımı ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde NBA’de şampiyon olan bu takım hangisi sizce?

1 TEMMUZ HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Toronto Raptors

Toronto Raptors, Toronto, Ontario, Kanada’da bulunan profesyonel bir basketbol takımıdır. ABD Profesyonel Basketbol Ligi’ndeki Doğu Konferansı’nın Atlantik Grubu’nun parçasıdırlar. Takım NBA’nın Kanada’ya ilerlemesinin parçası olarak Vancouver Grizzlies ile beraber 1995 yılında kurulmuştur.