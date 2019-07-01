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Naomi Osaka’dan Wimbledon’a da erken veda…
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Naomi Osaka’dan Wimbledon’a da erken veda…

WTA Dünya Sıralaması'nın 39. basamağındaki Putintseva, dünya 2 numarası Naomi Osaka'yı Birmingham Klasik'in 2. turundan sonra sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon'ın da ilk turunda turnuvanın dışına itti. Fransa Açık'a 3. turda veda eden Osaka, Wimbledon'da hüsrana uğradı.

1 Temmuz 2019 20:54

WTA Dünya Sıralaması’nda 2. sırada yer alan Japon tenisçi Naomi Osaka, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’a ilk turda veda etti. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2018 ABD Açık ve 2019 Avustralya Açık şampiyonu Naomi Osaka ile dünya 39’uncusu Yulia Putintseva karşılaştı.

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Kazak tenisçi Putintseva, Birmingham Klasik Turnuvası’nın 2. turunda elediği Japon rakibini bir kez daha yendi. Korttan 2-0 (7-6, 6-2) galip ayrılan Putintseva, 2. tura yükseldi. Osaka böylece 3. turda elendiği Fransa Açık’tan (Roland Garros) sonra katıldığı iki turnuvada da 2. turdan ötesini göremedi.

Son güncelleme 20:54 | 1 Temmuz 2019
Naomi Osaka tenis Wimbledon
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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