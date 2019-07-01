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Mbaye Diagne transfer haberlerine sosyal medyadan cevap verdi!
Transfer Haberleri

Mbaye Diagne transfer haberlerine sosyal medyadan cevap verdi!

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılmayacağını duyurdu.

1 Temmuz 2019 15:45

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık anlaşması olduğunu ve kalmaya karar verdiğini belirtti. Senegal Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda bulunan Diagne, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Galatasaray’ın devre arasında Kasımpaşa’dan transfer ettiği 27 yaşındaki santrfor, “Dört yıllık sözleşmem var. Kalmaya karar verdim çünkü hakkımda çok konuşuyorsunuz. Size söylüyorum artık beni konuşmayın. Nereye gideceğime ben karar veririm” ifadelerini kullandı. Transferde adı Arap kulüpleriyle yazılan Diagne, “Suudi Arabistan’a gitmiyorum, anladınız mı?” ifadesini paylaştı.

UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray, yüksek bonservis ücretiyle alınan Diagne’yi iyi bir bedelle elden çıkararak transferde hareket imkanı yakalamayı planlıyor.

Mbaye Diagne, Süper Lig’de geride kalan sezonda 30 golle bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını ele geçirmişti

Son güncelleme 16:18 | 1 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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