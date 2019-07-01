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İngiltere Premier Lig

Mateo Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı

Chelsea, geçen sezon Real Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mateo Kovacic'in bonservisini aldı. 25 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanırken İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Chelsea, Kovacic için Real Madrid'e 45 milyon Euro ödedi.

1 Temmuz 2019 21:32

İngiltere Premier League’de geçen sezonu 3. sırada bitiren Chelsea, Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic’i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen yaz Real Madrid’den kiralanan 25 yaşındaki Hırvat milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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İki kulüp de Kovacic’in bonservis bedeline ilişkin ayrıntı paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 45 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. Real Madrid’e gitmeden önce Inter ve Dinamo Zagreb kulüplerinde oynayan Kovacic, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 52 kez giydi.

Son güncelleme 21:32 | 1 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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