Juventus, Adrien Rabiot’u resmen açıkladı

Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Serie A’nın son şampiyonu Juventus, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtalyan ekibi, PSG ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu için Allianz Stadyumu’nda imza töreni düzenleneceği belirtildi. Geçen sezon PSG formasıyla toplamda 20 maça çıkan başarılı oyuncu, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
À bientôt, @Adriien_Rabiiot !https://t.co/bI7QXrM5QN#LiveAhead pic.twitter.com/a04RFGDpxX
— JuventusFC (@juventusfc) 1 Temmuz 2019