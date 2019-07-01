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Transfer Haberleri

Juventus, Adrien Rabiot’u resmen açıkladı

Serie A takımlarından Juventus, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi biten Adrien Rabiot'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

1 Temmuz 2019 23:17

Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Serie A’nın son şampiyonu Juventus, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtalyan ekibi, PSG ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot ile anlaşmaya vardı.

01 Temmuz 2019 Mateo Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı Chelsea, geçen sezon Real Madrid`den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mateo Kovacic`in bonservisini aldı. 25 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanırken İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Chelsea, Kovacic için Real Madrid`e 45 milyon Euro ödedi. İlgili Haberi Oku

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu için Allianz Stadyumu’nda imza töreni düzenleneceği belirtildi. Geçen sezon PSG formasıyla toplamda 20 maça çıkan başarılı oyuncu, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Son güncelleme 23:17 | 1 Temmuz 2019
Adrien Rabiot İtalya Serie A juventus
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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