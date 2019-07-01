Juventus, Adrien Rabiot’u resmen açıkladı

Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Serie A’nın son şampiyonu Juventus, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtalyan ekibi, PSG ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot ile anlaşmaya vardı.

Mateo Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı Chelsea, geçen sezon Real Madrid`den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mateo Kovacic`in bonservisini aldı. 25 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanırken İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Chelsea, Kovacic için Real Madrid`e 45 milyon Euro ödedi. İlgili Haberi Oku

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu için Allianz Stadyumu’nda imza töreni düzenleneceği belirtildi. Geçen sezon PSG formasıyla toplamda 20 maça çıkan başarılı oyuncu, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.