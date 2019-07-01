John Obi Mikel hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında? John Obi Mikel kimdir?

Trabzonspor transfer sezonuna hızlı başlayarak John Obi Mikel’i KAP’a bildirdi. Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki John Obi Mikel kimdir? Hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında?

JOHN OBI MIKEL KİMDİR?

John Mikel Obi, 22 Nisan 1987 yılında Nijerya’nın Jos kentinde dünyaya geldi.

32 yaşında ve 1,88 metre boyunda olan yıldız futbolcu, asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen; merkez orta saha ve on numara mevkilerinde de son derece etkili olabiliyor.

Nijerya’da Plateau United takımında keşfedilen John Obi Mikel, 2004 yılında Norveç’in Lyn kulübünün kadrosunda katıldı.

Başarılı oyunuyla İngiliz kulüplerinin radarına giren Mikel, 2006 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea’nin yolunu tuttu.

2017 yılında kadar 11 sezon boyunca İngiliz devi Chelsea’de yıldızlaşan Nijeryalı orta saha, 2017 kışında Çin’in TJ Teda takımına transfer oldu.

Çin macerası 2 yıl süren Obi Mikel, 2019 yılında İngiltere’ye geri dönerek Middlesbrough ile sözleşme imzaladı. Mikel, geçtiğimiz sezon Middlesbrough formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı.