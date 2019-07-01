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John Obi Mikel hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında? John Obi Mikel kimdir?
Trabzonspor

John Obi Mikel hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında? John Obi Mikel kimdir?

Tam 11 sezon Chelsea’de oynadıktan sonra 2016/2017 sezonu devre arasında Çin kulübü Tianjin Teda’ya transfer olan 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel geçtiğimiz sezon Middlesbrough’ya transfer olmuştu. Trabzonspor yaptığı açıklama ile John Obi Mikel'in kadrosuna kattı. İşte John Obi Mikel hakkında merak edilenler...

1 Temmuz 2019 09:12

Trabzonspor transfer sezonuna hızlı başlayarak John Obi Mikel’i KAP’a bildirdi. Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki John Obi Mikel kimdir? Hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında?

JOHN OBI MIKEL KİMDİR?

John Mikel Obi, 22 Nisan 1987 yılında Nijerya’nın Jos kentinde dünyaya geldi.

32 yaşında ve 1,88 metre boyunda olan yıldız futbolcu, asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen; merkez orta saha ve on numara mevkilerinde de son derece etkili olabiliyor.

Nijerya’da Plateau United takımında keşfedilen John Obi Mikel, 2004 yılında Norveç’in Lyn kulübünün kadrosunda katıldı.

Galatasaray transferde öyle bir gaza bastı ki, duracağa benzemiyor. Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Emraş Başsan ve Luis Cavanda'ya imza attıran Galatasaray, nokta atışı yapmayı planladığı ön libero için de gözünü Chelsea forması giyen John Obi Mikel'e dikti. (AMK)

Başarılı oyunuyla İngiliz kulüplerinin radarına giren Mikel, 2006 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea’nin yolunu tuttu.

2017 yılında kadar 11 sezon boyunca İngiliz devi Chelsea’de yıldızlaşan Nijeryalı orta saha, 2017 kışında Çin’in TJ Teda takımına transfer oldu.

Çin macerası 2 yıl süren Obi Mikel, 2019 yılında İngiltere’ye geri dönerek Middlesbrough ile sözleşme imzaladı. Mikel, geçtiğimiz sezon Middlesbrough formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı.

Son güncelleme 09:59 | 1 Temmuz 2019
John Obi Mikel trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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