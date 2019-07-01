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Inter, Hertha Berlin’den Valentino Lazaro’yu kadrosuna kattı
Transfer Haberleri

Inter, Hertha Berlin’den Valentino Lazaro’yu kadrosuna kattı

Serie A ekiplerinden Inter, Hertha Berlin'in 23 yaşındaki hücum oyuncusu Valentino Lazaro'yu renklerine bağladığını açıkladı. İtalyan basını, Inter'in transfer için Hertha Berlin'e 22 milyon Euro ödeyeceğini ileri sürdü.

1 Temmuz 2019 21:40

İtalya Serie A takımlarından Inter, Avusturyalı sağ kanat oyuncusu Valentino Lazaro’yu Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin’den transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Inter ile Hertha Berlin, 23 yaşındaki Avusturyalı milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı.

01 Temmuz 2019 Mateo Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı Chelsea, geçen sezon Real Madrid`den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mateo Kovacic`in bonservisini aldı. 25 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanırken İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Chelsea, Kovacic için Real Madrid`e 45 milyon Euro ödedi. İlgili Haberi Oku

Lazaro ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Lazaro’nun bonservis bedeline ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İtalyan basını, Inter’in transfer için Hertha Berlin’e 22 milyon Euro ödeyeceğini ileri sürdü. Hertha Berlin’den önce altyapısından yetiştiği Salzburg’da top koşturan Lazaro, Avusturya Milli Takımı formasıyla 19 maça çıktı.

Son güncelleme 21:40 | 1 Temmuz 2019
Almanya Bundesliga Hertha Berlin İNTER İtalya Serie A Valentino Lazaro
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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