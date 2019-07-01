Inter, Hertha Berlin’den Valentino Lazaro’yu kadrosuna kattı

İtalya Serie A takımlarından Inter, Avusturyalı sağ kanat oyuncusu Valentino Lazaro’yu Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin’den transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Inter ile Hertha Berlin, 23 yaşındaki Avusturyalı milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı.

Mateo Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı Chelsea, geçen sezon Real Madrid`den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mateo Kovacic`in bonservisini aldı. 25 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanırken İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Chelsea, Kovacic için Real Madrid`e 45 milyon Euro ödedi. İlgili Haberi Oku

Lazaro ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Lazaro’nun bonservis bedeline ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İtalyan basını, Inter’in transfer için Hertha Berlin’e 22 milyon Euro ödeyeceğini ileri sürdü. Hertha Berlin’den önce altyapısından yetiştiği Salzburg’da top koşturan Lazaro, Avusturya Milli Takımı formasıyla 19 maça çıktı.