Hüseyin Beşok: Tahkim Kurulu doğrudan Spor Bakanlığı’na bağlı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan son maç öncesi, sarı-lacivertli ekibe verilen deplasmana seyirci götürmeme cezasının Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından ertelenmesi konusuna açıklık getirdi.

Yaptığı yazılı açıklamada Fenerbahçe Beko’ya verilen cezaya değinen Hüseyin Beşok, “Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan play-off final serisinden önce, Fenerbahçe Beko çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 5 kez ceza almıştı. Talimat gereği 6. kez çirkin ve kötü tezahürat söz konusu olduğunda, o takım otomatik olarak seyircisiz oynama cezası almaktadır. Nitekim Fenerbahçe Beko taraftarının Anadolu Efes ile oynanan play-off serisi 6. maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle, Disiplin Kurulu’muz da otomatik olarak 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi” ifadelerini kullandı.

Cezayı erteleyen Tahkim Kurulunun, TBF ile ilgisinin olmadığını aktaran Hüseyin Beşok, şunları kaydetti:

“Talimat gereği bu cezanın 7. maçta uygulanması gerekirdi. Ancak Fenerbahçe Beko, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tahkim Kuruluna hem cezanın kaldırılması hem de ertelenmesi talebinde bulundu. Tahkim Kurulu, cezayı onadı ancak cezanın Anadolu Efes ile oynanan 7. maçtan sonra uygulanmasına karar verdi. Böylece 7. maça Fenerbahçe Beko taraftarı alındı. Tahkim Kurulu, doğrudan Spor Bakanlığı’na (Gençlik ve Spor Bakanlığı) bağlı olup, ne federasyonumuzla ne de diğer 64 federasyonla bağı yoktur. Buna rağmen kamuoyunda Tahkim Kurulu’nun federasyonumuza bağlı olduğu gibi hatalı bir algı oluşturulmuştur.”