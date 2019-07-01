Galatasaray’da köklü değişim! Al Fernando’yu ver Banega’yı…

Galatasaray’ın 22. şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerden biri Fernando Reges'ti. 31 yaşındaki Brezilyalı ön libero, iki sezon önce Manchester City'den 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Fernando'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsiz. İki sezonda iki lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan, 58 maçta 4 gol atan oyuncunun Sevilla'ya gönderilmesi gündemde.

ZORLA AL HILAL'A

Garanti ücreti 3.3 milyon Euro olan, primlerle birlikte 3.8 milyon Euro kazanan Fernando'nun Banega ile takası düşünülüyor.

Bu oyuncuya ‘Gomis muamelesi' yapıldığı iddia ediliyor. Aslan'dan ayrılmak istemeyen Fransız forvet, transferin son günlerinde maliyeti nedeniyle Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'a satılmıştı. Yönetimin “Ayrılmak istiyor” haberlerini medyaya sızdırdığı iddia ediliyor.