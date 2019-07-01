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Galatasaray’da köklü değişim! Al Fernando’yu ver Banega’yı…
Transfer Haberleri

Galatasaray’da köklü değişim! Al Fernando’yu ver Banega’yı…

Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı yıldızını Arjantinli ön liberonun transferinde takasta kullanmayı düşünüyor. Premier Lig deneyimli oyuncuya maliyeti nedeniyle ‘Gomis muamelesi’ yapıldığı iddiaları gündemde.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 1 Temmuz 2019 09:16

Galatasaray’ın 22. şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerden biri Fernando Reges'ti. 31 yaşındaki Brezilyalı ön libero, iki sezon önce Manchester City'den 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Fernando'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsiz. İki sezonda iki lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan, 58 maçta 4 gol atan oyuncunun Sevilla'ya gönderilmesi gündemde.

ZORLA AL HILAL'A

Garanti ücreti 3.3 milyon Euro olan, primlerle birlikte 3.8 milyon Euro kazanan Fernando'nun Banega ile takası düşünülüyor.

Bu oyuncuya ‘Gomis muamelesi' yapıldığı iddia ediliyor. Aslan'dan ayrılmak istemeyen Fransız forvet, transferin son günlerinde maliyeti nedeniyle Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'a satılmıştı. Yönetimin “Ayrılmak istiyor” haberlerini medyaya sızdırdığı iddia ediliyor.

Son güncelleme 09:21 | 1 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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