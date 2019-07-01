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Galatasaray Doğa Sigorta’da iç transfer harekatı
Basketbol Süper Ligi

Galatasaray Doğa Sigorta’da iç transfer harekatı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni yarı final oynayarak noktalayan Galatasaray Doğa Sigorta; Marko Arapovic, Can Korkmaz, Caner Erdeniz ve Ayberk Olmaz'ın sözleşmelerindeki opsiyon haklarının kullanıldığı açıkladı.

1 Temmuz 2019 17:47

Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde yarı final oynayarak tamamlayan Galatasaray Doğa Sigorta, iç transferde çalışmalara başladı. Kulüpten yapılan açıklamada Marko Arapovic, Can Korkmaz, Caner Erdeniz ve Ayberk Olmaz’ın sözleşmelerindeki opsiyon haklarının kullanıldığı açıklandı. 01 Temmuz 2019 Banvit`in adı ve logosu değişti Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit, ismini ve logosunu değiştirdi. İlgili Haberi Oku

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızda dört oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon hakları kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu dördüncü sırada tamamladıktan sonra play-off yarı finaline yükselen kadrosunu korumak adına çalışmalarını sürdüren takımımızda Hırvat oyuncumuz Marko Arapovic ve yerli oyuncularımız Can Korkmaz, Caner Erdeniz ve Ayberk Olmaz’ın sözleşmelerindeki opsiyon hakları kullanıldı ve gelecek sezon öncesi oyuncularımız takımda kaldı.

Yerli oyuncularımızdan Ege Arar ve Emir Gökalp’in sözleşmeleri ise kulübümüzle devam etmekte. Kulübümüzle sözleşmesi sona eren Erol Can Çinko ise takımımızdan ayrıldı. Galatasaray Doğa Sigorta’da yerli ve yabancı transfer çalışmaları devam ediyor.”

Son güncelleme 17:47 | 1 Temmuz 2019
galatasaray doğa sigorta Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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