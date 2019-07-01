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Devlerin radarındaki Deniz Türüç konuştu: ‘Kayserispor’da mutluyum’
Transfer Haberleri

Devlerin radarındaki Deniz Türüç konuştu: ‘Kayserispor’da mutluyum’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un milli yıldızı Deniz Türüç, takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Deniz, "Bir yıl daha sözleşmem var. Avrupa'dan veya Türkiye'den gelen teklifler hem beni hem Kayserispor'u mutlu ettiği takdirde oturup konuşulur. Bunun haricinde daha önce de açıkladığım gibi kaptanı olduğum takımımda forma giymekten çok mutluyum" dedi.

1 Temmuz 2019 22:06

Kayserispor’un milli futbolcusu Deniz Türüç, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Deniz Türüç, kulübünün kendisine çok şey kattığını ve Kayserispor’da forma giymekten ötürü mutlu olduğunu dile getirdi. Kayserispor’da 4 yıldır forma giydiğini söyleyen Türüç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

29 Haziran 2019 Erol Bedir yeniden başkan seçildi acı tabloyu açıkladı: 150 milyon lira civarında üzerimizde bir yük var Kayserispor`un olağanüstü kongresinde Erol Bedir yeniden başkan oldu. Erol Bedir, yaptığı açıklamada Şu anda 140 veya 150 milyon lira civarında üzerimizde bir yük var. Bu yükü omuzlamamız lazım dedi. İlgili Haberi Oku

“Kayserispor’da 4 yıl boyunca futbol oynadım. Kulübüm bana çok şey kattı, ben de elimden geleni her zaman vermeye çalıştım. Bir yıl daha sözleşmem var. Avrupa’dan veya Türkiye’den gelen teklifler hem beni hem Kayserispor’u mutlu ettiği takdirde oturup konuşulur.

Bunun haricinde daha önce de açıkladığım gibi kaptanı olduğum takımımda forma giymekten çok mutluyum. Sayın başkanım ve menajerim de konuya hakim ve ona göre davranıyorlar. Kayseri’de mutsuz olduğum söylentileri başta olmak üzere açıklamam dışındaki tüm haberler asılsızdır” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:06 | 1 Temmuz 2019
Deniz Türüç kayserispor spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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