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Chelsea’den 5 futbolcusuna veda
Transfer Haberleri

Chelsea’den 5 futbolcusuna veda

Londra ekibi, Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott ile yollarını ayırdı

1 Temmuz 2019 12:08

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’de, Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott, dün sözleşmelerinin bitmesinin ardından Chelsea’den ayrıldılar.” ifadeleri kullanıldı.

Chelsea, ocak ayında Juventus’tan kiralık olarak takıma katılan Gonzalo Higuain’in 36 milyon avroluk satın alma ve 18 milyon avroluk kira uzatma maddelerini kullanmadı.

Londra ekibi, Gary Cahill, Kyle Scott ve Eduardo’ya yeni mukavele önermezken, 39 yaşındaki kaleci Rob Green ise daha önce emekliliğini açıklamıştı.

Son güncelleme 12:08 | 1 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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