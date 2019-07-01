Bodrum 2021 yelken yarışlarına talip oldu

Yelkenciliğin en önemli sınıflarından biri olan ve ülkemizde yaygın bir şekilde yapılan optimist sınıfının 2021 Avrupa veya Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmak adına Türkiye Yelken Federasyonu resmi adaylık başvurusunu tamamladı.

Yarışlara ev sahibi olacak ülkeler 06 – 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında Antigua'da gerçekleşecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası sırasında yapılacak tanıtım sunumlarının ardından genel kurul oylaması sonucunda belirlenecek.

Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Sözcü Skor`a konuştu... Derin denizlerde korkusuz bir ekonomist! Dünya rekoru denemesine hazırlanan milli serbest dalışçı Fatma Uruk, hedeflerini, hikayesini ve hazırlık sürecini Sözcü Skor`a anlattı. Özel bir bankada kıdemli müfettiş olarak görev yapan ve ODTÜ mezunu bir ekonomist olan Fatma Uruk, 2015`te geçirdiği bir kaza sonrası kronik vertigoya yakalanışını ve tüm zorluklara rağmen tutkunu olduğu spora nasıl sıkı sıkıya sarıldığını anlattı. İlgili Haberi Oku

Türkiye, Muğla'nın Bodrum ilçesiyle ile şampiyonalara ev sahipliği için aday olurken, adaylık başvurusu yapan diğer ülkeler aşağıdaki gibi sıralandı:

Avrupa Şampiyonası adayları:

Cadiz – İspanya

Dünya Şampiyonası adayları:

Qindao – Çin

Liepaja – Letonya

Nayarit – Meksika