SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İlginç atama: Baba müftü, kızı müftü yardımcısı
Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Konoplyanka çalımı!
Transfer Haberleri

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Konoplyanka çalımı!

Alman ekibi Schalke ile satış listesine koyduğu Ukraynalı futbolcu için 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşan siyah-beyazlılar, maaş konusunda pazarlıklarını sürdürüyor

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 1 Temmuz 2019 09:43

Gözler Beşiktaş'ın transferlerinde. Siyah-beyazlılar, Fener'in de listesinde olan Yevhen Konoplyanka'yı kapmak üzere. Teknik heyetin önümüzdeki sezon kadrosunda görmek istemediği Ukraynalı futbolcuyla görüşen Beşiktaş yönetimi, Schalke ile anlaşma sağladı. Alman kulübün 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği öğrenildi. Kartal, 29 yaşındaki yıldızla maaş konusunda ortayı bulmak istiyor.

AVCI'NIN DA GÖZDESİ

Yönetim ücret konusunda yüksek bir rakam talep eden Konoplyanka'yı ikna etmek için uğraşıyor. Beşiktaş'ın maksimum vereceği yıllık ücret 2 milyon Euro. Siyah-beyazlıların, Ukraynalı yıldıza ilk 11'de oynama şartı sunacağı öğrenildi. Teknik Direktör Avcı'nın da forma garantisi vererek Konoplyanka'nın transferini ısrarla istediği belirtildi.

Son güncelleme 09:44 | 1 Temmuz 2019
almanya beşiktaş Fenerbahçe schalke transfer Yevhen Konoplyanka
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR