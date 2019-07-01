Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Konoplyanka çalımı!

Gözler Beşiktaş'ın transferlerinde. Siyah-beyazlılar, Fener'in de listesinde olan Yevhen Konoplyanka'yı kapmak üzere. Teknik heyetin önümüzdeki sezon kadrosunda görmek istemediği Ukraynalı futbolcuyla görüşen Beşiktaş yönetimi, Schalke ile anlaşma sağladı. Alman kulübün 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği öğrenildi. Kartal, 29 yaşındaki yıldızla maaş konusunda ortayı bulmak istiyor.

AVCI'NIN DA GÖZDESİ

Yönetim ücret konusunda yüksek bir rakam talep eden Konoplyanka'yı ikna etmek için uğraşıyor. Beşiktaş'ın maksimum vereceği yıllık ücret 2 milyon Euro. Siyah-beyazlıların, Ukraynalı yıldıza ilk 11'de oynama şartı sunacağı öğrenildi. Teknik Direktör Avcı'nın da forma garantisi vererek Konoplyanka'nın transferini ısrarla istediği belirtildi.