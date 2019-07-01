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Banvit’in adı ve logosu değişti
Basketbol Süper Ligi

Banvit’in adı ve logosu değişti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit, ismini ve logosunu değiştirdi.

1 Temmuz 2019 14:24

Banvit Basketbol Kulübü, yeni adını ve logosunu tanıttı. 1994 yılında kurulan Bandırma ekibinin bundan sonraki süreçte yeni adı Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü olarak yoluna devam edecek.

Bandırma ekibinden yapılan açıklamada, “Kurulduğu günden bu yana kazandığı başarılar ve güçlü organizasyonu ile kısa sürede Türk Basketbolunun göz bebeği haline gelen Banvit Basketbol Kulübü; yoluna yeni isim ve yeni logo ile devam edecek. Tarihinde yeni bir sayfa açan Kulübümüzün yeni ismi Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü oldu. Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü´nün, Türkiye Basketbol Ligi´nde mücadele eden pilot takımı Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ise aynı isimle Türk Basketboluna hizmet ederek sporcu yetiştirmeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme 14:27 | 1 Temmuz 2019
bandırma banvit
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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