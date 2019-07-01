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Antalyaspor yönetiminde istifa
Antalyaspor

Antalyaspor yönetiminde istifa

Antalyaspor Yönetim kurulu üyesi Emre Önen, görevi bıraktığını açıkladı.

1 Temmuz 2019 13:56

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor’da yönetim kurulu üyesi Emre Önen, görevinden istifa etti. Emre Önen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla yönetim kurulundaki görevinden ayrıldığını duyurdu.

“Sevgili Antalyaspor ailem, bugün itibarıyla yönetim kurulundaki görevimden ayrıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim.” ifadelerini kullanan Önen, şu görüşlerini aktardı:

“Bu süreçte benim gibi ‘sahte’ Antalyasporlu birine sonsuz destek verenden de karşımda olan ‘gerçek’ Antalyasporlulardan da Allah razı olsun. Allah hepsinin gönlüne göre versin. Benden yana hakkım helal olsun. Benim için harika bir tecrübe oldu. Ufak da olsa bir katkım olmuşsa ne mutlu bana. Her zaman Ali Şafak başkanımın ve yönetim kurulunun yanında olacağım. Mutlu kalın, biz Antalyasporuz.”

Son güncelleme 14:13 | 1 Temmuz 2019
Antalyaspor Emre Önen
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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