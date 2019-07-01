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Allahyar, Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda!
Transfer Haberleri

Allahyar, Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda!

Fenerbahçe'nin İran takımlarından Esteghlal'den kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh, Ülker Stadyumu'nda görüntülendi.

1 Temmuz 2019 14:30

Fenerbahçe’nin İran takımlarından Esteghlal’den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh, çubuklu forma ile görüntülendi.

Sarı-lacivertlilerin henüz resmi olarak transferini açıklamadığı golcü futbolcunun FBTV kameralarına röportaj verdiği gözlemlendi.

İLK MİLLİ MAÇINDA GOL ATTI

Fenerbahçe’ye transferinin açıklanmasının ardından İran Milli Takımı’na seçilen Allahyar, ülkesinin Suriye ile oynadığı dostluk maçında ilk kez kendini gösterme fırsatı bulmuş ve golle buluşmuştu.

İNGİLZLERDEN ÖVGÜ

İngiliz gazetesi The Guardian, gelecek vaat eden 60 futbolcu arasında gösterdiği Allahyar’ı Asya’nın en yeteneklisi olarak vitrine çıkarmıştı. Analizde Allahyar’ın iki ayağını kullandığı, hava toplarında etkili olduğu ve İran’ın ilerde önemli isimlerinden biri olacağı aktarılmıştı.

İşte Allahyar’ın Ülker Stadı’ndaki o görüntüsü;

Son güncelleme 14:33 | 1 Temmuz 2019
Allahyar Fenerbahçe transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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