SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İstanbul Valiliğinden skandal hata için açıklama geldi
Abdulkadir Parmak’tan John Mikel Obi transferine esprili yaklaşım!
Transfer Haberleri

Abdulkadir Parmak’tan John Mikel Obi transferine esprili yaklaşım!

Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak, John Mikel Obi transferine esprili bir yaklaşımda bulundu. Abdülkadir Parmak, "Teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın hemi Onazi" şeklinde espri yaparak rekabete hazır olduğunu vurguladı.

1 Temmuz 2019 18:32

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile önemli bir çıkışa imza atan Abdulkadir Parmak, John Mikel Obi transferinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan takım arkadaşı Ogenyi Onazi’ye ilginç göndermede bulundu.

01 Temmuz 2019 Trabzonspor`un yeni transferi John Obi`nin kariyeri kupalarla dolu Trabzonspor`un yeni transferi 32 yaşındaki John Obi, bordo-mavili takımın bugüne kadar transfer ettiği yabancı oyuncular arasında en önemli kariyere sahip isimlerin başında geliyor. İlgili Haberi Oku

Abdulkadir Parmak’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bordo-mavili taraftarların büyük ilgisini çekti. Rekabete hazır olduğunu belirten başarılı oyuncu, John Mikel Obi’nin transferinde önemli rol oynayan Obi’nin vatandaşı Ogenyi Onazi’ye göndermede bulundu.

Kendisine ait sosyal medya hesabından, “Teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın hemi Onazi” diyerek esprili bir yorum yaptı.

Son güncelleme 18:32 | 1 Temmuz 2019
Abdülkadir Parmak john mikel obi spor toto süper lig trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR