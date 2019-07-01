Abdulkadir Parmak’tan John Mikel Obi transferine esprili yaklaşım!

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile önemli bir çıkışa imza atan Abdulkadir Parmak, John Mikel Obi transferinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan takım arkadaşı Ogenyi Onazi’ye ilginç göndermede bulundu.

Trabzonspor`un yeni transferi John Obi`nin kariyeri kupalarla dolu Trabzonspor`un yeni transferi 32 yaşındaki John Obi, bordo-mavili takımın bugüne kadar transfer ettiği yabancı oyuncular arasında en önemli kariyere sahip isimlerin başında geliyor. İlgili Haberi Oku

Abdulkadir Parmak’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bordo-mavili taraftarların büyük ilgisini çekti. Rekabete hazır olduğunu belirten başarılı oyuncu, John Mikel Obi’nin transferinde önemli rol oynayan Obi’nin vatandaşı Ogenyi Onazi’ye göndermede bulundu.

Kendisine ait sosyal medya hesabından, “Teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın hemi Onazi” diyerek esprili bir yorum yaptı.